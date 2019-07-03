 

В харьковском метро потерялся школьник, который отстал от экскурсионной группы

03 июля 2019 г. 14:12
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В харьковском метро потерялся третьеклассник, который отстал от школьной экскурсии.

Об этом сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области.

Мальчик, как выяснилось, отстал от школьной экскурсионной группы и потерялся в толпе пассажиров.

Правоохранители установили старшего экскурсионной группы и сообщили его родителям.

С родителями и представителями учебного заведения проведена профилактическая беседа по надлежащему выполнению ими обязанностей по воспитанию детей и разъяснены правила поведения в метрополитене.

Противоправных действий в отношении мальчика совершено не было.

 

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