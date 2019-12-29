В харьковском метро реанимировали женщину

29 декабря 2019 г. 17:50
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В харьковском метрополитене сегодня днем медики реанимировали женщину.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным медиков, 29 декабря в 12:53 на «103» поступил вызов на станцию метро «Защитников Украины» по поводу того, что женщине стало «плохо с сердцем».

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили 85-летнюю женщину в состоянии клинической смерти, ей сразу стали проводить реанимационные мероприятия.

Через 5 минут сердечную деятельность женщины медикам удалось восстановить.

Спасенную в тяжелом состоянии госпитализировали в 27-ю больницу.

 

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