В харьковском метро реанимировали женщину

В харьковском метрополитене сегодня днем медики реанимировали женщину.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным медиков, 29 декабря в 12:53 на «103» поступил вызов на станцию метро «Защитников Украины» по поводу того, что женщине стало «плохо с сердцем».

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили 85-летнюю женщину в состоянии клинической смерти, ей сразу стали проводить реанимационные мероприятия.

Через 5 минут сердечную деятельность женщины медикам удалось восстановить.

Спасенную в тяжелом состоянии госпитализировали в 27-ю больницу.