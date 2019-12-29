В харьковском метро реанимировали женщину

В харьковском метрополитене сегодня днем медики реанимировали женщину.
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
По данным медиков, 29 декабря в 12:53 на «103» поступил вызов на станцию метро «Защитников Украины» по поводу того, что женщине стало «плохо с сердцем».
Прибывшие на место происшествия медики обнаружили 85-летнюю женщину в состоянии клинической смерти, ей сразу стали проводить реанимационные мероприятия.
Через 5 минут сердечную деятельность женщины медикам удалось восстановить.
Спасенную в тяжелом состоянии госпитализировали в 27-ю больницу.