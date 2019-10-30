В харьковском метро умерла женщина

30 октября 2019 г. 11:37
4 просмотра

В переходе станции харьковского метро сегодня утром, 30 октября, умерла женщина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По их словам, женщина поднималась по ступенькам перехода метро на станции метро «Спортивная» и внезапно упала.

По предварительной информации, ей стало плохо с сердцем.

Также было опубликовано соответствующее фото с места происшествия.

По данным пресс-службы Харьковского метрополитена, 07:34 на место происшествия приехала «скорая», однако медики уже констатировали смерть женщины.

Подробности ЧП устанавливаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.