В харьковском метро умерла женщина

В переходе станции харьковского метро сегодня утром, 30 октября, умерла женщина.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
По их словам, женщина поднималась по ступенькам перехода метро на станции метро «Спортивная» и внезапно упала.
По предварительной информации, ей стало плохо с сердцем.
Также было опубликовано соответствующее фото с места происшествия.
По данным пресс-службы Харьковского метрополитена, 07:34 на место происшествия приехала «скорая», однако медики уже констатировали смерть женщины.
Подробности ЧП устанавливаются.