В харьковском метро задержан парень с двумя гранатами

1 марта около 15:20 сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили парня при прохождении турникетного контроля на станции «Южный вокзал». При осмотре они обнаружили в рюкзаке 22-летнего жителя Кировоградской области 1 гранату «Ф-1» и 1 - «РГД-5» с запалами к ним.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.