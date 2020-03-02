В харьковском метро задержан парень с двумя гранатами

02 марта 2020 г. 18:19
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1 марта около 15:20 сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили парня при прохождении турникетного контроля на станции «Южный вокзал». При осмотре они обнаружили в рюкзаке 22-летнего жителя Кировоградской области 1 гранату «Ф-1» и 1 - «РГД-5» с запалами к ним.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
 
Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливаются. В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения.

 

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