В харьковском метро закрыли три станции: ищут взрывчатку

В харьковском метро сегодня утром, 7 ноября, закрыли несколько станций.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По информации пресс-службы метрополитена, станции метро «Университет», «Центральный рынок» и «Спортивная» закрыты для обслуживания пассажиров.

Как уточняется, станции закрыли по требованию полици.

«Электропоезда будут следовать через указанные станции без остановки», - говорится в сообщении.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, указанные станции закрыли из-за сообщения неизвестного об их заминировании.

По данным правоохранителей, сегодня утром в полицию поступила информация о закладке взрывчатки на станциях «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет».

На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Осмотр мест событий продолжается.