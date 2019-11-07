В харьковском метро закрыли три станции: ищут взрывчатку

07 ноября 2019 г. 10:10
84 просмотра

В харьковском метро сегодня утром, 7 ноября, закрыли несколько станций.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По информации пресс-службы метрополитена, станции метро «Университет», «Центральный рынок» и «Спортивная» закрыты для обслуживания пассажиров.

Как уточняется, станции закрыли по требованию полици.

«Электропоезда будут следовать через указанные станции без остановки», - говорится в сообщении.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, указанные станции закрыли из-за сообщения неизвестного об их заминировании.

По данным правоохранителей, сегодня утром в полицию поступила информация о закладке взрывчатки на станциях «Центральный рынок», «Спортивная» и «Университет».

На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Осмотр мест событий продолжается.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.