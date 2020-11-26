В харьковском метро женщина пыталась совершить самоубийство: подробности от полиции

Как сообщалось, сегодня утром на одной из станций метро в Харькове на рельсы упала молодая женщина.

Полиция устанавливает обстоятельства данного происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на станции метро «Ботанический сад» женщина прыгнула с платформы на рельсы под поезд, который двигался от станции метро «23 Августа».

Сообщение об этом поступило в полицию около 11:00.

Напряжение с контактного рельса была отключена с 10:53 до 11:02. Полицейский, который находился на станции, и водитель электропоезда вытащили женщину на платформу.

29-летняя женщина жива, без видимых телесных повреждений, но находится в шоковом состоянии.

Информация внесена в Единый учет отдела полиции в метрополитене. Все обстоятельства происшествия устанавливают.