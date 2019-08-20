 

В харьковском метрополитене пьяный мужчина ранил ножом полицейского

20 августа 2019 г. 13:00
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На станции харьковского метро во время прекращения конфликта получил ножевое ранение полицейский.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 августа около 19:30 в вестибюле станции метро «Имени А.С. Масельского» две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним цепляется неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. 

Женщина вызвала сотрудника полиции. В то же время к ним подошел и правонарушитель. Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им полицейского в грудь. Несмотря на ранение, сержант полиции задержал нападавшего.

Вещественное доказательство изъято.

Раненый полицейский был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

 

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