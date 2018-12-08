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Я-репортер
В Харьковском районе горел дом (фото)
08 декабря 2018 г. 12:43
43 просмотра
Пожар произошел 7 декабря в 22:16 в частном жилом доме в селе Мовчаны Харьковского района.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
По информации пожарных, в доме горели домашние вещи и деревянное перекрытие на площади около 30 кв.метров. Людей внутри не было.
Пожарные ликвидировали пламя, локализовав его в 22:44, а окончательно пожар ликвидирован через час.
Предварительная причина возникновения возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Раздел:
Происшествия
Теги:
Пожар
спасатели
ГСЧС
Харьковщина
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