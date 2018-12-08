В Харьковском районе горел дом (фото)

Пожар произошел 7 декабря в 22:16 в частном жилом доме в селе Мовчаны Харьковского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

По информации пожарных, в доме горели домашние вещи и деревянное перекрытие на площади около 30 кв.метров. Людей внутри не было.

Пожарные ликвидировали пламя, локализовав его в 22:44, а окончательно пожар ликвидирован через час.