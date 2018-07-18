В Харьковском районе на месте пожара в доме обнаружили тело мужчины

18 июля 2018 г. 10:33
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17 июля в 22:23 спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Песочин Харьковского района в частном доме на ул. Зернобазовской  местные жители обнаружили тело 60-летнего хозяина дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент обнаружения тела огня уже не было, поэтому пожарно-спасательные подразделения не вызывали.

В результате предварительной проверки по данному факту специалисты спасательной службы  установили, что огнем поврежден деревянный пол на площади около 1 кв.м.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая установит окончательные обстоятельства трагедии.

 

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