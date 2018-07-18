В Харьковском районе на месте пожара в доме обнаружили тело мужчины

17 июля в 22:23 спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Песочин Харьковского района в частном доме на ул. Зернобазовской местные жители обнаружили тело 60-летнего хозяина дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент обнаружения тела огня уже не было, поэтому пожарно-спасательные подразделения не вызывали.

В результате предварительной проверки по данному факту специалисты спасательной службы установили, что огнем поврежден деревянный пол на площади около 1 кв.м.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая установит окончательные обстоятельства трагедии.