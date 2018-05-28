В Харьковском районе на заводе произошел пожар (обновлено)

28 мая 2018 г. 15:05
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Сегодня, 28 мая, на заводе Термолайф, который находится по адресу: Карачевское Шоссе, 44 в Харьковском районе, произошло возгорание.

Об этом сообщают харьковчане-пользователи соцсетей.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Харьковчане-очевидцы сообщают, что происшествие произошло сегодня утром около 9:30.

Пользователи соцсетей отмечают, что от силы звука взрыва у них в доме задрожали окна.

На видео видно густой столб дыма, поднимащийся вверх от здания завода.

Отметим, что на данном заводе производятся теплоизоляционные материалы.

В Службе ГСЧС информацию о взрыве опровергли.

Как сообщил начальник отдела пресс-центра ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, сегодня, в 10:10 спасателям поступило сообщение о возгорании утеплителя в вентиляционном канале одного из помещений завода Термолайф.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что площадь возгорания составляет 30 кв.м.

На месте работало 4 автоцистерны спасателей.

В 11:52 спасатели ликвидировали возгорание.

По информации спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.

Причину пожара и убытки устанавливают.

Как подчеркнул Игорь Лупандин, никаких разрушений и повреждений конструкции здания завода не имеется.

Видео: 

Взрыв на заводе ТД Термолайф Харьков 28.05.2018

Взрыв на заводе Термолайф Харьков

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