В Харьковском районе нашли пропавшую 12-летнюю девочку

В Харьковском районе полицейские разыскали пропавшую 12-летнюю девочку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 декабря около 08:00 в полицию обратилась 32-летняя жительница поселка Новая Березовка. Женщина сообщила, что 26 декабря в 12:00 часов ушла из дома ее дочь и до настоящего времени не вернулась.

В течение 3 часов полицейские установили местонахождение девушки. Как выяснилось, она находилась у друзей.

Установлено, что никаких противоправных действий в отношении девочки совершено не было.

С ней правоохранители провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули домой.

Сейчас решается вопрос о привлечении матери к ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.