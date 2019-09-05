В Харьковском районе области пропала девочка с проблемами психики

В Харьковском районе области пропала несовершеннолетняя Таисия Дмитренко.
Об этом сообщили в службе розыска детей ГУНП в Харьковской области.
4 сентября около 7 часов утра девочка 2007 года рождения ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Пропавшей на вид 14 лет, девочка ростом 175 см, имеет длинные русые волосы, глаза голубые, брови широкие.
Таисия была одета в черного цвета лосины, свитер черный и белые кроссовки.
Девочка страдает психическими заболеваниями.
Правоохранители просят владеющих какой-либо информацией о разыскиваемой обратиться в Харьковский отдела полиции по телефонам: 102, (057) 7487350, 0990732499 или другим удобным способом.