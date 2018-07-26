В Харьковском районе рецидивист ударил ножом подростка

26 июля 2018 г. 11:44
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В полицию поступило сообщение от медиков 25-й Харьковской городской клинической больницы о том, что к ним госпитализировали 15-летнего харьковчанина с проникающей колото-резаной раной грудной клетки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По информации медиков, состояние здоровья пострадавшего стабильное - средней тяжести.

Прибывшие правоохранители со слов потерпевшего установили, что в садовом обществе в поселке Лизогубовка у него произошел конфликт с неизвестным мужчиной, в результате которого  злоумышленник ударил подростка кухонным ножом в грудь.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 51-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и другие преступления.

Его полицейские задержали.

Кроме того, во время обыска дачи подозреваемого полицейские изъяли 19 кустов растений конопли и две стеклянные банки, наполовину заполненные веществом растительного происхождения в измельченном и высушенном состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

 

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