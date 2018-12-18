В Харьковском районе сгорел дом: есть погибший

18 декабря 2018 г. 10:11
1 просмотр

17 декабря в 14:40 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Коротич Харьковского района на ул. Цветочной, 34.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Звонившие сообщали спасателям о большой площади горения и зареве, которое было видно далеко вокруг.

На момент их прибытия пожарных площадь пожара составила 120 кв.м.

Крыша дома упала внутрь.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины.

По словам соседей, погибший злоупотреблял спиртным и позволял себе курить в постели.

Пожар спасатели локализовали в 17:13 и полностью разобрали и пролили все завалы в 22:25.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.