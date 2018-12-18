В Харьковском районе сгорел дом: есть погибший

17 декабря в 14:40 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в селе Коротич Харьковского района на ул. Цветочной, 34.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Звонившие сообщали спасателям о большой площади горения и зареве, которое было видно далеко вокруг.

На момент их прибытия пожарных площадь пожара составила 120 кв.м.

Крыша дома упала внутрь.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины.

По словам соседей, погибший злоупотреблял спиртным и позволял себе курить в постели.

Пожар спасатели локализовали в 17:13 и полностью разобрали и пролили все завалы в 22:25.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.