В Харьковском районе таксист свел счеты с жизнью

14 декабря 2018 г. 9:57

Тело мужчины с огнестрельным ранением шеи было обнаружено на местном кладбище в поселке Малая Рогань.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 

По информации правоохранителей, сообщение о происшествии поступило к ним 11 декабря около 22:00. 

На место происшествия выезжала следственно - оперативная группа и эксперты. Рядом с тело найдено гладкоствольное ружье, зарегистрированное на имя погибшего, а неподалеку автомобиль мужчины. Следователи установили, что он работал таксистом. 

Открыто уголовное дело по статье 115 УК Украины с пометкой «самоубийство».  Все обстоятельства трагедии выясняются. 

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