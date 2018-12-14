В Харьковском районе таксист свел счеты с жизнью

Тело мужчины с огнестрельным ранением шеи было обнаружено на местном кладбище в поселке Малая Рогань.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По информации правоохранителей, сообщение о происшествии поступило к ним 11 декабря около 22:00.

На место происшествия выезжала следственно - оперативная группа и эксперты. Рядом с тело найдено гладкоствольное ружье, зарегистрированное на имя погибшего, а неподалеку автомобиль мужчины. Следователи установили, что он работал таксистом.

Открыто уголовное дело по статье 115 УК Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства трагедии выясняются.