В Харьковском районе во дворе частного дома произошел взрыв

2 сентября около 23:30 в полицию обратился 42-летний местный житель Мерефы и рассказал, что ночью неизвестные бросили во двор его домовладения предмет, в результате которого произошел взрыв.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место правоохранители и специалисты-взрывотехники обнаружили фрагменты самодельного взрывного устройства.

Вещественные доказательства направили на исследование.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.

В настоящее время решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц.