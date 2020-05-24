В Харьковском районе во время пожара в частном дворе спасли двух человек

В Харьковском районе пожарные спасли двух человек во время пожара в домовладении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 мая в 4:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в летней кухне на частном дворе в поселке Рай-Еленовка, на улице Степной, 10.

На момент прибытия спасателей деревянная частная постройка горела почти вся. Площадь пожара составляла около 20 кв.м.

При разведке спасатели вытащили из очага пожара двух человек: 48-летнего мужчину и женщину, возраст которой сейчас выясняется.

Спасенных вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

В 4:44 огонь локализовали, а в 5:57 полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара устанавливают.