В Харьковском районе во время пожара в доме погиб мужчина

21 января в 20:26 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Березовка, на ул. Шевченко, 19.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить почти все внутренние помещения одной дома: одну из жилых комнат, коридор и крыльцо.

Площадь пожара составляла 40 кв.м.

Во время пожаротушения в комнате, которая еще не была охвачена огнем, спасатели обнаружили тело 64-летнего хозяина дома.

В 20:50 пожар бойцам ГСЧС удалось локализовать, а в 22:70 - ликвидировать.

Сейчас специалисты рассматривают 2 основные версии причины пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления или короткое замыкание электросети.