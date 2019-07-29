 

В харьковском СИЗО повесился заключенный

29 июля 2019 г. 16:48
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В Харьковском следственном изоляторе свел счеты с жизнью 32-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, информация  об обнаружении тела 32-летнего следственно-арестованного поступило в полицию 28 июля в 7:40.

Мужчина находился под следствием за совершение кражи.

Прибывшие на место происшествия правоохранители предварительно установили, что мужчина покончил с жизнью через повешение.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится проверка по установлению всех обстоятельств происшествия.

 

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