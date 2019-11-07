В харьковском супермаркете подросток устроил стрельбу: пострадали двое посетителей

07 ноября 2019 г. 15:09
1 просмотр

В одном из супермаркетов Основянского района Харькова произошел конфликт между посетителями, в результате которого два человека получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 ноября в 18:35 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами.

Установлено, что в супермаркете во время ссоры 14-летний парень выстрелил в сторону посетителей, предположительно, из пневматического пистолета. 

В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Пистолет правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. 

Личность несовершеннолетнего парня установлена, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.