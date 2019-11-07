В харьковском супермаркете подросток устроил стрельбу: пострадали двое посетителей

В одном из супермаркетов Основянского района Харькова произошел конфликт между посетителями, в результате которого два человека получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 ноября в 18:35 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами.

Установлено, что в супермаркете во время ссоры 14-летний парень выстрелил в сторону посетителей, предположительно, из пневматического пистолета.

В результате происшествия 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили телесные повреждения. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Пистолет правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.

Личность несовершеннолетнего парня установлена, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Следователем открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.