В харьковском оперном театре во время детской репетиции обрушилась штукатурка с потолка - соцсети (видео)

В ХАТОБе во время репетиции детей обрушилась штукатурка с потолка.
Об этом сообщается в соцсетях.
Также с места происшествия опубликовано соответствующее видео.
По словам очевидцев, ЧП произошло из-за протекающей крыши после дождя во время тренировки в балетном зале театра.
Дети с родителями приехали на выступление, и во время их тренировки с потолка на пол начали падать куски штукатурки.
"Вот так вот у нас ХАТОБ ремонтируется", - констатирует за кадром один из очевидцев, вероятно, автор видео.
Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.
В театре пока не прокомментировали случившееся.
Все подробности выясняются.