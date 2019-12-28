В Харькове ночью искали взрывчатку в районном военкомате

28 декабря 2019 г. 11:51
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В военкомате Новобаварского района Харькова сегодня ночью, 28 декабря, искали взрывчатку.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.

Как указывается, в 01:50 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступил анонимный телефонный звонок о минировании Новобаварского военного комиссариата.

На указанном объекте работали взрывотехническая и следственно-оперативная группы.

При проверке правоохранителями взрывоопасные предметы обнаружены не были.

 

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