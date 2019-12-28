В Харькове ночью искали взрывчатку в районном военкомате

В военкомате Новобаварского района Харькова сегодня ночью, 28 декабря, искали взрывчатку.
Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА о происшествиях за сутки.
Как указывается, в 01:50 в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступил анонимный телефонный звонок о минировании Новобаварского военного комиссариата.
На указанном объекте работали взрывотехническая и следственно-оперативная группы.
При проверке правоохранителями взрывоопасные предметы обнаружены не были.