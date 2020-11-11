В харьковском вузе с иностранных студентов требовали взятки за сдачу сессий

11 ноября 2020 г. 13:06
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В Харькове будут судить директора центра по работе с иностранными студентами одного из высших учебных заведений, вступившего в сговор со своим знакомым для получения взяток.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, он сказал студентке 4 курса, гражданке Королевства Марокко, что может обеспечить ей сдачу экзаменов из числа академической задолженности за $1000 и что указанную сумму необходимо передать сообщнику. При этом чиновник уточнил, что в случае отказа, девушка не сможет самостоятельно сдать экзамены, ее отчислят из числа студентов и депортируют с территории Украины.

После получения второго транша в размере 500 долларов директор центра и его сообщник задержаны.  Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении этих людей по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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