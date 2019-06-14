В харьковской больнице пациент совершил самоубийство

В больнице на улице Краснодарской в ​​Немышлянском районе Харькова совершил самоубийство 33-летний пациент.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

​Тело мужчины обнаружили повешенным в палате 13 июня около 4:30.

По предварительным данным, мужчина, который находился на стационарном лечении, совершил самоубийство. Известно, что при жизни он неоднократно высказывал суицидальные намерения.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства выясняются.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».