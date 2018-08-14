В Харьковской больнице распылили слезоточивый газ: подробности

Утром в приемном отделении харьковской специализированной клинической лор-больницы №30, было очень людно. В очереди было много и взрослых, и родителей с малышами.

И в какой-то момент, говорят свидетели, среди посетителей вспыхнул конфликт. Поссорились двое мужчин - один из них начал вслух нецензурно ругаться, а другой, пришедший сюда с женой и маленьким ребенком, сделал ему замечание. Впрочем, хулигана это не остановило, и от слов посетители больницы перешли к делу - то есть, к драке. А потом кто-то применил газовый баллончик.

Фармацевт, работающий в аптеке, расположенной в холле больницы, говорит, что все продолжалось не более трех минут.

Татьяна Николаевна, аптекарь

Ну, они вот тут дрались. Я бегом закрыла дверь отсюда – я не видела. Я бегом всунула шпингалет, чтоб никто сюда не вломился, и в этот момент начали люди выскакивать, детки – туда ж пошел воздух – деток замотали в какие-то тряпки и вынесли на улицу. Ну, ругань была конкретная с оскорблениями с дракой.

На место происшествия очевидцы сразу вызвали полицию и «скорую». Тех, кто попал в зону поражения, осмотрели медики и оказали им первую помощь.

Впрочем, говорят в администрации больницы, пострадавших почти не было, потому что люди, как только началась драка, выскочили на улицу.

Сергей Самусенко, главный врач

Возникла конфликтная ситуация между двумя мужчинами. –Один из которых распылил газовый баллончик? - Один ругался, второй защищал свою семью. На сегодняшний день я вам больше ничего сказать не могу.

Полиция допросила очевидцев происшествия. Один из участников написал заявление.

Все материалы передали в Киевский отдел полиции.

Сейчас больница продолжает работать в штатном режиме.