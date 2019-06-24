В харьковской больнице умер избитый мужчина с ожогами: открыто уголовное дело

24 июня 2019 г. 10:46
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В Мерефе избили и подожгли мужчину, пытавшегося остановить воров, проникших на электроподстанцию и сливавших оттуда масло.

Его начал тушить таксист, проезжавший мимо.

От полученных ожогов потерпевший скончался.

Об этом сообщила в социальных сетях сестра погибшего.

Родственники разыскивают свидетелей преступления.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области информацию подтвердили и сообщили, что  в пятницу, 21 июня, с остановки в городе Мерефа в больницу был доставлен мужчина с ожогами.

Сегодня, 24 июня, он умер в больнице.

Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому полиция не смогла его опросить.

При этом в полиции отметили, что на данный момент следствие не имеет информации о том, что его якобы подожгли неизвестные.

Факт происшествия внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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