В харьковской больнице умер избитый мужчина с ожогами: открыто уголовное дело

В Мерефе избили и подожгли мужчину, пытавшегося остановить воров, проникших на электроподстанцию и сливавших оттуда масло.

Его начал тушить таксист, проезжавший мимо.

От полученных ожогов потерпевший скончался.

Об этом сообщила в социальных сетях сестра погибшего.

Родственники разыскивают свидетелей преступления.

В отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области информацию подтвердили и сообщили, что в пятницу, 21 июня, с остановки в городе Мерефа в больницу был доставлен мужчина с ожогами.

Сегодня, 24 июня, он умер в больнице.

Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому полиция не смогла его опросить.

При этом в полиции отметили, что на данный момент следствие не имеет информации о том, что его якобы подожгли неизвестные.

Факт происшествия внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.