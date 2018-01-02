В харьковской больнице юноша напал на санитарку

1 января в дежурную часть поступила информация о том, что в приемном отделении одной из городских больниц неизвестный угрожал ножницами работнику заведения.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции, злоумышленник требовал у женщины деньги и пытался завладеть ее мобильным телефоном.

Потерпевшая нажала кнопку вызова охраны, после чего нападавший скрылся. Правоохранители затримали17-летнего жителя Харькова.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения.