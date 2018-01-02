В харьковской больнице юноша напал на санитарку

02 января 2018 г. 13:01
536 просмотров

1 января в дежурную часть поступила информация о том, что в приемном отделении одной из городских больниц неизвестный угрожал ножницами работнику заведения.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции, злоумышленник требовал у женщины деньги и пытался завладеть ее мобильным телефоном.

Потерпевшая нажала кнопку вызова охраны, после чего нападавший скрылся. Правоохранители затримали17-летнего жителя Харькова.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.