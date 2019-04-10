В харьковской квартире произошел взрыв: есть пострадавшие

9 апреля около 19:32 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Конторская произошел взрыв газовой колонки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области, специалисты-взрывотехники, ПДПЧ.

Правоохранители установили, что в этот день в квартире, где проживают пострадавшие, рабочие газовой службы установили ​​газовую колонку.

После отъезда коммунальщиков супруги, не соблюдая меры безопасности, включили колонку. Через несколько минут раздался взрыв, в результате которого загорелись вещи в пристройке.

В результате происшествия пострадали 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1 и 2 степени. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Пожар был ликвидирован.

Эвакуация жильцов дома не проводилась. Взрывом была повреждена газовая колонка, обои и занавески на окнах. Соседние квартиры и их жители не пострадали.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

Проводится проверка.