В харьковской квартире произошел взрыв: есть пострадавшие

10 апреля 2019 г. 9:45
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9 апреля около 19:32 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Конторская произошел взрыв газовой колонки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области, специалисты-взрывотехники, ПДПЧ.

Правоохранители установили, что в этот день в квартире, где проживают пострадавшие, рабочие газовой службы установили ​​газовую колонку. 

После отъезда коммунальщиков супруги, не соблюдая меры безопасности, включили колонку. Через несколько минут раздался взрыв, в результате которого загорелись вещи в пристройке. 

В результате происшествия пострадали 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1 и 2 степени. Состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Пожар был ликвидирован.

Эвакуация жильцов дома не проводилась. Взрывом была повреждена газовая колонка, обои и занавески на окнах. Соседние квартиры и их жители не пострадали.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. 

Проводится проверка.

 

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