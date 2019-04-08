В харьковской многоэтажке горел балкон

7 апреля в 13:01 спасатели получили сообщение о возгорании на балконе на седьмом этаже жилой десятиэтажки на ул. Полтавский Шлях, 188 в Холодногорском районе Харькова.

Как сообщили пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, прибывшие на место спасатели установили, что квартира, где происходил пожар, была закрыта. Ее хозяев дома не было.

Войдя внутрь, они увидели, что на балконе горят домашние вещи на площади 1,5 кв.м. В 13:23 огонь пожарные локализовали, полностью ликвидировали - в 13:35.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало попадание источника зажигания снаружи.