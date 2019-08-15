В харьковской "неотложке" искали взрывчатку: полиция проверила 18 сообщений о заминировании на Харьковщине

Полицейские проверили информацию о заминировании 18 объектов в Харькове и области.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 14 августа в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи, а также 10 детских садах, 5 супермаркетах и ​​2 медицинских учреждениях в Изюмском районе.

По всем адресам выезжали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

По факту ложного сообщения в Шевченковском районе Харькова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), в Изюмском - по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники, причастные к совершению указанных уголовных правонарушений, устанавливаются.