В Харьковской области - 27 пожаров сухостоя за сутки: выгорело около 28 гектаров

10 сентября 2020 г. 10:50
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На Харьковщине за сутки, 9 сентября, пожарные 27 раз выезжали на тушение пожаров на открытых территориях области, где горели кустарники, сухая трава, камыш и мусор.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожары возникали в Волчанском, Боровском, Балаклейском, Змиевском, Дергачевском, Двуречанском, Золочевском, Лозовском, Купянском, Сахновщинском, Первомайском, Чугуевском и Харьковском районах области.

Общая площадь таких пожаров составила около 28 га.

По данным ГСЧС, такие пожары в основном случаются из-за ​​человеческой небрежности или преднамеренных поджогов.

Огонь, при наличии ветра, быстро распространяется к территориям частных домовладений и может нанести непоправимый вред, отмечают в ГСЧС.

«Если Вы стали свидетелем пожара, немедленно звоните в Службу спасения. Если возгорание небольшой площади попробуйте потушить его самостоятельно!», - рекомендуют спасатели.

 

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