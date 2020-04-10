В Харьковской области - 35 пожаров сухостоя за сутки, от огня пострадал частный дом

На Харьковщине за прошедшие сутки спасатели потушили 35 пожаров сухостоя на открытых территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь выжженной земли составила 15 га.

Огнем также повреждены заброшенный частный дом и сеновал.

Пострадавших в результате данных пожаров, по данным ГСЧС, нет.

Спасатели отмечают, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор.

В связи с этим ГСЧС обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.