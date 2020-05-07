В Харьковской области 5-летний мальчик поранился ножом: ребенок в тяжелом состоянии

07 мая 2020 г. 15:10
1 просмотр

В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства травмирования ножом 5-летнего ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 мая в Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1 был доставлен ​​малолетний ребенок с резаной раной щеки.

Сотрудники полиции установили, что у себя дома 5-летний мальчик залез на стул и взял со стола нож. Затем ребенок оступился, упал на нож и поранился им. 

Как отмечается, состояние здоровья малыша тяжелое. Он находится в реанимационном отделении.

Информация внесена в Единый реестр учета Богодуховского отдела полиции. 

С матерью мальчика полицейские провели профилактическую беседу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53