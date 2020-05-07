В Харьковской области 5-летний мальчик поранился ножом: ребенок в тяжелом состоянии

В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства травмирования ножом 5-летнего ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 5 мая в Богодуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что в Харьковскую областную детскую клиническую больницу № 1 был доставлен ​​малолетний ребенок с резаной раной щеки.

Сотрудники полиции установили, что у себя дома 5-летний мальчик залез на стул и взял со стола нож. Затем ребенок оступился, упал на нож и поранился им.

Как отмечается, состояние здоровья малыша тяжелое. Он находится в реанимационном отделении.

Информация внесена в Единый реестр учета Богодуховского отдела полиции.

С матерью мальчика полицейские провели профилактическую беседу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.