В Харьковской области 5-летний ребенок выпал из окна

13 августа 2020 г. 19:00
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В Лозовском районе Харьковской области  5-летний ребенок выпал из окна первого этажа дома.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В 18:38 12 августа медикам поступила информация о том, что находясь дома, из окна выпал пятилетний мальчик.

Прибывшая через две минуты на место происшествия бригада скорой помощи установила, что мальчик получил тупую травму живота.

Его вместе с мамой доставили в областную детскую клиническую больницу №1.

Состояние ребенка медики оценивают как стабильное и после оказания помощи его планируют отпустить домой.

 

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