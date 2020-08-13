В Харьковской области 5-летний ребенок выпал из окна

В Лозовском районе Харьковской области 5-летний ребенок выпал из окна первого этажа дома.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В 18:38 12 августа медикам поступила информация о том, что находясь дома, из окна выпал пятилетний мальчик.

Прибывшая через две минуты на место происшествия бригада скорой помощи установила, что мальчик получил тупую травму живота.

Его вместе с мамой доставили в областную детскую клиническую больницу №1.

Состояние ребенка медики оценивают как стабильное и после оказания помощи его планируют отпустить домой.