В Харьковской области ребенок провалился под лед и утонул

23 февраля около 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Студенок Изюмского района провалился под лед 6-летний ребенок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно, 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра пошли гулять по замерзшему пруду.

Дети вышли на тонкий лед, который треснул, и мальчик провалился.

Девочка побежала за помощью, однако когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно - мальчик погиб.

Семья погибшего на учете у социальных служб как неблагополучная не состоит.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.