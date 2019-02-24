В Харьковской области ребенок провалился под лед и утонул

24 февраля 2019 г. 10:50
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23 февраля около 17:30 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Студенок Изюмского района провалился под лед 6-летний ребенок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Предварительно, 6-летний мальчик и его 4-летняя сестра пошли гулять по замерзшему пруду. 

Дети вышли на тонкий лед, который треснул, и мальчик провалился. 

Девочка побежала за помощью, однако когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно - мальчик погиб.

Семья погибшего на учете у социальных служб как неблагополучная не состоит.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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