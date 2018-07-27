В Харьковской области девушка упала с 7-го этажа недостроя

В полицию поступило сообщение о том, что Изюме Харьковской области 15-летняя девушка упала с высоты, когда находилась в недостроенной девятиэтажке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в результате падения девушка получила тяжелые травмы.

Правоохранители выяснили, что девушка 2002 года рождения упала с седьмого этажа недостроенного здания.

В бессознательном состоянии, с переломами ног, ушибом грудной клетки средней тяжести, а также закрытой черепно-мозговой травмой пострадавшую доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.