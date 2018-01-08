В Харьковской области два брата убили мужчину

08 января 2018 г. 13:12
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7 января около 00:31 в полицию поступило сообщение от 43-летней жительницы поселка Безлюдовка о том, что малознакомые мужчины избили до смерти ее сожителя. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что в Сочельник мужчины распивали спиртное дома у  погибшего. Между хозяином и гостями возникла ссора. В ходе конфликта братья избили хозяина домовладения по голове и туловищу. От полученных травм 43-летний мужчина умер.

По словам начальника Харьковского отдела полиции Валерия Уманца, в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленников, причастных к совершению преступления.

Ими оказались 19-летний и 33-летний родные братья, которые живут в поселке Безлюдовка.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Следствие по делу продолжается.

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