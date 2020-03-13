В Харьковской области двух парней задержали за изнасилование односельчанки и грабеж

Двух жителей Харьковщины правоохранители разоблачили в совершении тяжких преступлений – грабежа и изнасилования.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 11 марта двое неизвестных напали на 53-летнюю жительницу села Морозовка. Днем они постучали в дверь ее дома. Женщина открыла им дверь, мужчины ворвались в помещение и, угрожая ножом, изнасиловали ее.

Потом злоумышленники забрали у потерпевшей мобильный телефон и деньги и скрылись.

Напуганная женщина сразу вызвала медицинскую помощь и полицейских, которым описала приметы нападавших.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны односельчане потерпевшей – парни 21 и 23 лет. Их задержали.

В ходе расследования следователи также установили, что злоумышленники вероятно причастны к ограблению соседей потерпевшей. В тот же день они проникли в дом женщины и завладели ее имуществом.

Сейчас по делу назначен ряд экспертиз.

Сведения об указанных событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.