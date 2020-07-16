В Харьковской области горел частный дом

В Первомайском районе произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 15 июля в 12:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в городе Первомайском, где на ул. Мичурина, 5 горел частный дом.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огнем уже были охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия дома на площади пожара 60 кв.м.

В 12:50 бойцы ГСЧС локализовали пожар.

Полностью го ликвидировали в 14:07.

Причину возникновения пожара устанавливают.