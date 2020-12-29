Пятая жертва пожара за сутки: в Харьковской области в огне погибла пенсионерка

В Лозовском районе Харьковской области сегодня, 29 декабря, во время пожара в доме погибла 81-летняя женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 8:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пгт. Краснопавловка, где на улице Мира,17 горел частный дом.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что горело перекрытие крыши жилого дома на площади 5 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины 1939 года рождения - хозяйки дома.

В 9:57 пожар локализовали, а в 10:39 ликвидировали.

Причину его возникновения выясняют.