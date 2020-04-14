В Харьковской области горел дачный дом, двое пострадавших в больнице

14 апреля 2020 г. 11:30
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В Харьковской области во время пожара в дачном доме пострадали двое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 14 апреля в 1:05 спасателям поступила информация о пожаре на территории садового общества «Контракт» в селе Липковатовка Нововодолажского района. Там горел одноэтажный дачный домик.

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены внутренние конструкции дома, домашние вещи, дрова и уголь.

Общая площадь пожара составляла около 30 кв.м.

Внутри дома находились два человека 77-летний и 42-летний мужчины, которые надышались  дымом.

Спасатели немедленно эвакуировали мужчин наружу и передали медикам скорой помощи. Сейчас пострадавшие находятся в центральной районной больнице.

Спасатели в 03:10 локализовали пламя, а в 5:30 ликвидировали пожар.

Причину возникновения возгорания выясняют.

 

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