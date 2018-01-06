В Изюме горел дом: двое пострадавших

06 января 2018 г. 11:31
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6 января в 00:13 спасатели получили сообщение о пожаре в частном жилом доме в переулке Куйбышева, 4 в Изюме Харьковской области, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в доме горела крыша и 2 жилые комнаты на площади 20 кв.м.

От  токсичного дыма двое мужчин получили отравление угарным газом.

Один из них - хозяин дома, 1969 года, другой - его товарищ, 1983 года рождения. Они успели выбраться из опасной зоны самостоятельно.

После осмотра медиками пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу.

Спасатели в 00:26 локализовали пожар,  в 01:40 полностью ликвидировали.

Причина пожара устанавливается.

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