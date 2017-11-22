В Харьковской области горел дом – есть пострадавший

22 ноября 2017 г. 14:48
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21 ноября днем в селе Садовое Близнюковского района горел частный дом, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили у порога задымленного дома хозяина дома, 1946 года рождения. Мужчина был без сознания. Его вынесли на свежий воздух и оказали помощь. Мужчина получил ожоги голеней разной степени и был госпитализирован в Центральную районную больницу.

Разведка установила, что в одной из комнат дома горел пол, кровать и домашние вещи на площади 6 кв.м.

Пожар был локализован в 15:28, в 15:48 полностью ликвидирован.

На месте очага пожара спасатели нашли самодельный электрический обогреватель. Вероятной причиной пожара стало его использование.

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