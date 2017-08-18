В Харьковской области горели леса. Спасатели использовали авиацию

Впервые за двенадцать лет спасателям, для тушения масштабного пожара, пришлось привлекать воздушную технику. Этот пожар вспыхнул накануне, в Балаклейском районе. По данным главного управления ГСЧС в Харьковской области, горело около двадцати гектаров леса и сухой травы. Его причиной стало воспламенение сена на территории одного из фермерских предприятий вблизи поселка Морозовка. Оттуда огонь перекинулся на рядом стоящий лесной массив. В ГСЧС сообщают, пожар удалось локализовать только спустя 5 часов после начала тушения, а на полную ликвидацию ушло около 20 часов. Самым сложным, говорит, заместитель начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торянник, было справиться с так называемым "верховым пожаром", когда пламя охватывает кроны деревьев. Именно поэтому на место ЧП и направили самолет.

Анатолий Торянник, зам. начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Для проведення розвідки був залучений гелікоптер ДСНС. В результаті, було прийнято рішення для залучення, на гасіння пожежі, двух літаків АН-32 П, які зробили шість скидів води.

С воздуха сбросили около 50 тонн воды, а далее уже действовали с земли, говорит Анатолий Торянник и добавляет, сейчас ситуация полностью под контролем, но спасатели продолжают следить за тем, чтобы не возникло новых очагов. На месте продолжает оставаться спецтехника и несколько бригад.