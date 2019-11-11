В Харьковской области горели склады с топливом

11 ноября 2019 г. 16:33
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В Харьковской области горели склады с топливом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, 11 ноября в 3:29 в спасателям поступил вызов на пожар в складском здании по в Лозовой, на ул. Гвардейской, 50.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит крыша одноэтажного складского здания, а также топливные гранулы и полеты, которые хранились внутри складского помещения.

Общая площадь горения составляла около 250 кв.м.

В 4:46 пожар спасатели локализовали, в 07:35 - ликвидировали.

По факту пожара на складах полиция проводит расследование.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электросетей.

 

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