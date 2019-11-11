В Харьковской области горели склады с топливом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным ГСЧС, 11 ноября в 3:29 в спасателям поступил вызов на пожар в складском здании по в Лозовой, на ул. Гвардейской, 50.
Прибывшие на место пожарные установили, что горит крыша одноэтажного складского здания, а также топливные гранулы и полеты, которые хранились внутри складского помещения.
Общая площадь горения составляла около 250 кв.м.
В 4:46 пожар спасатели локализовали, в 07:35 - ликвидировали.
По факту пожара на складах полиция проводит расследование.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок и электросетей.