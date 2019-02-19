В Харьковской области грабители напали на администратора в лотерейном клубе

19 февраля 2019 г. 16:17
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18 февраля в полицию обратился 24-летний житель села Алешки Харьковской области и сообщил о том, что утром в помещении лотерейного клуба на улице Саперной на него напали и ограбили неизвестные.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По словам заявителя, один из нападавших избил его, а второй в это время завладел деньгами из кассы в сумме 3500 гривен.

За совершение разбойного нападения полицейские задержали 20 и 23-летних харьковчан. 

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.     

 

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