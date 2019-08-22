 

В Харьковской области хранили сигареты без акциза стоимостью больше 800 тысяч

22 августа 2019 г. 16:12
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Во время операций "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины было установлено, что на территории Харьковщины осуществляется незаконное хранение сигарет без марок акцизного налога Украины, которые были ввезены в страну вне таможенного контроля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

На основании постановления суда проведен осмотр в складском здании, где хранился товар. Было обнаружено, изъято и передано на ответственное хранение 27 тысяч 320 пачек сигарет иностранного производства без акцизных марок стоимостью почти 820 тысяч гривен.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое. Продолжается следствие.

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