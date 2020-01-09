В Харьковской области ищут мужчину, пропавшего две недели назад

В Харьковской области разыскивают пропавшего жителя села Артюховка Змиевского района 83-летнего Михаила Хоменко. Мужчина 24 декабря 2019 ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пенсионеру на вид 75-80 лет, рост 160 см, он имеет худощавое телосложение, лицо худое, волосы седые, глаза темные, нос прямой, губы тонкие.

Мужчина имеет особые приметы : на правой руке у него отсутствует большой палец.

Информацию о местонахождении разыскиваемого в полиции просят сообщать в Змиевской отдел полиции по адресу: Харьковская область, Змиев, ул. Донецкая, 26, тел .: (05747) 3-49-93, 102.