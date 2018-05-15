В Харьковской области ищут мужчину с особой приметой

15 мая 2018 г. 12:44
426 просмотров

Правоохранители Харьковской области разыскивают Валерия Аносова, 1978 года рождения, который 9 мая в 16.00 ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, лысый, глаза темные.

Мужчина был одет в куртку бирюзового цвета, черные спортивные штаны, футболку фиолетового цвета, голубые кроссовки.

Особые приметы: Валерий Аносов имеет татуировку на затылке в виде штрих-кода.

Правоохранители просят информацию о разыскиваемом сообщать в Балаклейский отдел полиции по телефонам: 102, (049) -2-09-02, 050975 26 92, 095 794 0700 или другим удобным способом.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , тел. 050-338-91-07                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.