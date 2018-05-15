В Харьковской области ищут мужчину с особой приметой

Правоохранители Харьковской области разыскивают Валерия Аносова, 1978 года рождения, который 9 мая в 16.00 ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, лысый, глаза темные.

Мужчина был одет в куртку бирюзового цвета, черные спортивные штаны, футболку фиолетового цвета, голубые кроссовки.

Особые приметы: Валерий Аносов имеет татуировку на затылке в виде штрих-кода.

Правоохранители просят информацию о разыскиваемом сообщать в Балаклейский отдел полиции по телефонам: 102, (049) -2-09-02, 050975 26 92, 095 794 0700 или другим удобным способом.