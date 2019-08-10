В Харьковской области ищут несовершеннолетнюю девушку, которая пропала по дороге домой

В Харьковской области пропала несовершеннолетняя Анастасия Турчаникова, 2004 года рождения.

Об этом сообщили в Службе розыска детей ГУНП Украины в Харьковской области.

По данным полиции, девушка 9 августа пошла с подругами в кафе, в 22:00 попрощалась со знакомыми и пошла домой, но до сих пор не вернулась.

Местонахождение девушки до сих пор неизвестно.

Разыскиваемая несовершеннолетняя живет с матерью и отчимом.

Девушка ростом 160 см, имеет полное телосложение и длинные светлые волосы.

Она была одета в черное платье, босоножки коричневого цвета. Ранее из дома девушка не сбегала.

Полиция разыскивает её и просит всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, сообщать информацию о ней по телефонам: 5 33 44, 102, 0504015282.